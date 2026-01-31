прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.55

1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Хайденхайм». Начало игры — в 19:30 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Черно-желтые» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-желтые» уступили «Интеру» (0:2).

До того команда одолела «Унион» (3:0). А вот поединок с «Тоттенхэмом» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Никлас Зюле, Марсель Забитцер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Черно-желтые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черно-желтые» намерены подтянуться к лидеру.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Баденцы твердо стоят на вылет. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баденцы уступили «РБ Лейпцигу» (0:3).

До того команда не уступила нестабильному «Вольфсбургу» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Майнцем» (1:2).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баденцы в последних поединках выглядели откровенно убого. Команда выглядит обреченной на вылет из элиты.

При этом «Хайденхайм» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Баденцы еще ни разу в истории не обыгрывали дортмундскую «Боруссию». Да и на сей раз аутсайдеру откровенно ничего не светит.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Баденцы постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» еще ни разу не обыгрывал дортмундцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Боруссия» Д способна еще прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, и явно максимально активно понесутся в атаку.

Фора «Боруссии» Д -2.5



Ставка: Фора «Боруссии» Д -2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

Ничья во 2 тайме



Ставка: Ничья во 2 тайме за 3.40