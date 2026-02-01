Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал подписание полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Дима — не новичок, тем более для русскоязычных ребят, которые играют с ним в сборной. Я давно его знаю по игре за "Локомотив" и в жизни пересекались тоже, нормально совершенно с ним общались. Здесь не то что он за меня держится или за кого-то. Понятно, что он не будет сидеть с бразильцами и разговаривать на какие-то темы с ними», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

В нынешнем сезоне Баринов провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Он подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2028/2029.