Хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц оценил талант своего партнера по команде Юго Экитике.

Юго Экитике globallookpress.com

«Он отличный парень — яркая личность, уже хороший друг для меня. Мы знакомы по Бундеслиге — несколько раз играли друг против друга и даже обменялись футболками. Он фантастический игрок, и даже меня удивило, когда я впервые увидел его здесь на тренировке и игре, потому что я не знал, что он настолько хорош. С ним очень весело играть, потому что он знает, как ты двигаешься по полю и как взаимодействуешь с другими футболистами», — приводит слова Вирца BBC.

Экитике в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Его соглашение истекает в 2031 году.