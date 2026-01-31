31 января в Париже на «Жан Буэн» «Париж» будет принимать «Марсель» в матче 20-го тура Лиги 1. Игра стартует в 19:00 мск.

8 очков отделяют «Париж» от зоны вылета. Команда старается набирать очки и в прошлых двух поединках ей удалось разжиться двумя баллами, сыграв вничью с «Анже» (0:0) и победить «Нант» (2:1).

У «Марселя» сегодня задача удержаться в топ-3. «Олимпийцы» с 38 баллами занимают 3-е место, тогда как «Лион» всего в двух очках от них. Гости конечно могут сыграть и вничью, но победа для них будет предпочтительнее, особенно после поражения от «Брюгге», которое привело к вылету из Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 4.10 на победу «Парижа», 3.85 на ничью, 1.83 на победу «Марселя».

Прогноз ИИ: «Марсель» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Париж» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.