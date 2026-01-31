31 января в Париже на «Жан Буэн» «Париж» будет принимать «Марсель» в матче 20-го тура Лиги 1. Игра стартует в 19:00 мск.
8 очков отделяют «Париж» от зоны вылета. Команда старается набирать очки и в прошлых двух поединках ей удалось разжиться двумя баллами, сыграв вничью с «Анже» (0:0) и победить «Нант» (2:1).
У «Марселя» сегодня задача удержаться в топ-3. «Олимпийцы» с 38 баллами занимают 3-е место, тогда как «Лион» всего в двух очках от них. Гости конечно могут сыграть и вничью, но победа для них будет предпочтительнее, особенно после поражения от «Брюгге», которое привело к вылету из Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Котировки букмекеров: 4.10 на победу «Парижа», 3.85 на ничью, 1.83 на победу «Марселя».
- Прогноз ИИ: «Марсель» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.