«Монако» примет «Ренн» в поединке 20-го тура французской Лиги 1. Встреча команд пройдет на «Лиу II» 31 января. Начало игры в 23:05 мск.

Затянувшаяся безвыигрышная серия «Монако» в Лиге 1 опустила команду на 10-е место в турнирной таблице. Имея 24 очка, «монегаски» отстают от зоны еврокубков на 7 пунктов.

«Ренну» тоже нужна победа, поскольку только она позволит команде гарантировано сохранить место в зоне еврокубков. Сейчас «красно-черные» имеют 31 очко и занимают 6-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Котировки букмекеров: 1.91 и 3.60 на победу команд в матче, 4.00 на ничью.

Прогноз ИИ: крупная победа «Монако» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ренн» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.