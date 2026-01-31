«Монако» примет «Ренн» в поединке 20-го тура французской Лиги 1. Встреча команд пройдет на «Лиу II» 31 января. Начало игры в 23:05 мск.
Затянувшаяся безвыигрышная серия «Монако» в Лиге 1 опустила команду на 10-е место в турнирной таблице. Имея 24 очка, «монегаски» отстают от зоны еврокубков на 7 пунктов.
«Ренну» тоже нужна победа, поскольку только она позволит команде гарантировано сохранить место в зоне еврокубков. Сейчас «красно-черные» имеют 31 очко и занимают 6-е место в таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Котировки букмекеров: 1.91 и 3.60 на победу команд в матче, 4.00 на ничью.
- Прогноз ИИ: крупная победа «Монако» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ренн» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.