31 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Ренн». Начало игры — в 23:05 мск.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 19-ти туров французского первенства имеет 24 балла в активе и находится в середине таблицы.

Команда находится на 10-й ( позиции) с отставанием в семь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 10 пунктов от зоны плей-офф за выживание (16-е место).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив также не выиграл, когда теперь уже на чужом поле разошелся мировой с «Гавром» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — Кабраль, Фас, Дайер, Градецки, Минамино, Погба и Салису, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Ансу Фати — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 19-ти туров французского первенства имеет 31 пункт в активе и находится в группе лидеров.

Команда находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом один пункт от седьмого места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Лорьяна» (0:2).

Перед этим коллектив в предыдущем туре французской Лиги 1 уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Гавром».

Не сыграют: травмированы — Фофана и Ронжье, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» выиграл четыре раза при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их силу в текущем сезоне и проблемы в игре соперника.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ренн» не проиграл

в восьми из 11-ти последних матчей «Ренн» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.90, победа «Ренна» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.50.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.

При этом в четырех последних матчах хозяева не выиграли.

Ставка: «Ренн» не проиграет за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Монако».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20