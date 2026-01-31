В матче 22-го тура испанской Примеры «Леванте» и «Атлетико» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.
Результат матча
ЛевантеВаленсия0:0АтлетикоМадрид
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено (Мануэль Санчес 29'), Алан Маттурро, Пабло Мартинес, Юго Рагубер, Карлос Альварес (Paco Cortes 75'), Икер Лосада (Карл Этта Эйонг 56'), Иван Ромеро, Kareem Tunde (Jon Olasagasti 75')
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Клеман Лангле (Давид Ганцко 46'), Робен Ле Норман, Науэль Молина, Тьяго Альмада (Марк Пубиль 59'), Джонни Кардозо, Пабло Барриос (Коке 50'), Маркос Льоренте (Алекс Баэна 59'), Александр Сёрлот (Хулиан Альварес 27'), Николас Гонсалес (Яно Монсеррате 73')
Жёлтые карточки: Адриан Де Ла Фуэнте 84' — Клеман Лангле 21'
«Атлетико» после этой игры с 45 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «Леванте» осталось 18 очков. Команда идет 19-й.