«Лацио» одержал победу над «Дженоа» (3:2) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Педро Родригес на 56-й минуте с пенальти и Кеннет Тейлор на 62-й минуте.

«Дженоа» удалось сравнять счет, забив дважды. У команды отличились Руслан Малиновский на 67-й минуте с пенальти и Витор Оливейра на 75-й минуте.

Уже на 90+10-й минуте игрок «Лацио» Данило Катальди реализовал пенальти и принес победу для своей команды.

Результат матча Лацио Рим 3:2 Дженоа Генуя 1:0 Кеннет Тейлор 62' 1:1 Руслан Малиновский 67' пен. 1:2 Витор Оливейра 75' 2:2 Данило Катальди 90+10' пен. Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Оливер Провстгор, Лука Пеллегрини ( Нуну Тавареш 81' ), Адам Марушич, Тома Башич, Данило Катальди, Кеннет Тейлор ( Фисайо Деле-Баширу 82' ), Густав Исаксен ( Тейянни Нослин 87' ), Дэниел Мальдини ( Петар Ратков 73' ), Педро Родригес Дженоа: Юстин Бейло, Аарон Мартин ( Жуниор Мессьяс 68' ), Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Мортен Френнруп, Руслан Малиновский ( Патрицио Мазини 87' ), Лоренцо Коломбо ( Калеб Экубан 80' ), Витор Оливейра ( Максвелл Корне 80' ), Микаэль Эллертссон Жёлтые карточки: Иван Проведель 67', Лука Пеллегрини 74' — Руслан Малиновский 64', Лео Эстигор 72', Брук Нортон-Каффи 90+3'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 5 Удары мимо 3 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 12 Фолы 12

После этого матча «Лацио» занимает 8-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Дженоа» — на 16-й позиции (23).