«Лацио» одержал победу над «Дженоа» (3:2) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

У хозяев голы записали на свой счет Педро Родригес на 56-й минуте с пенальти и Кеннет Тейлор на 62-й минуте.

«Дженоа» удалось сравнять счет, забив дважды.  У команды отличились Руслан Малиновский на 67-й минуте с пенальти и Витор Оливейра на 75-й минуте.

Уже на 90+10-й минуте игрок «Лацио» Данило Катальди реализовал пенальти и принес победу для своей команды.

ЛациоРимЛацио3:2ДженоаДженоаГенуя
1:0 Кеннет Тейлор 62' 1:1 Руслан Малиновский 67' пен. 1:2 Витор Оливейра 75' 2:2 Данило Катальди 90+10' пен.
Лацио:  Иван Проведель,  Марио Хила,  Оливер Провстгор,  Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш 81'),  Адам Марушич,  Тома Башич,  Данило Катальди,  Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 82'),  Густав Исаксен (Тейянни Нослин 87'),  Дэниел Мальдини (Петар Ратков 73'),  Педро Родригес
Дженоа:  Юстин Бейло,  Аарон Мартин (Жуниор Мессьяс 68'),  Брук Нортон-Каффи,  Хоан Васкес,  Лео Эстигор,  Алессандро Маркандалли,  Мортен Френнруп,  Руслан Малиновский (Патрицио Мазини 87'),  Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 80'),  Витор Оливейра (Максвелл Корне 80'),  Микаэль Эллертссон
Жёлтые карточки:  Иван Проведель 67',  Лука Пеллегрини 74'  —  Руслан Малиновский 64',  Лео Эстигор 72',  Брук Нортон-Каффи 90+3'

После этого матча «Лацио» занимает 8-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе.  «Дженоа» — на 16-й позиции (23).