«Лацио» одержал победу над «Дженоа» (3:2) в матче 23-го тура итальянской Серии А.
У хозяев голы записали на свой счет Педро Родригес на 56-й минуте с пенальти и Кеннет Тейлор на 62-й минуте.
«Дженоа» удалось сравнять счет, забив дважды. У команды отличились Руслан Малиновский на 67-й минуте с пенальти и Витор Оливейра на 75-й минуте.
Уже на 90+10-й минуте игрок «Лацио» Данило Катальди реализовал пенальти и принес победу для своей команды.
Результат матча
ЛациоРим3:2ДженоаГенуя
1:0 Кеннет Тейлор 62' 1:1 Руслан Малиновский 67' пен. 1:2 Витор Оливейра 75' 2:2 Данило Катальди 90+10' пен.
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Оливер Провстгор, Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш 81'), Адам Марушич, Тома Башич, Данило Катальди, Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 82'), Густав Исаксен (Тейянни Нослин 87'), Дэниел Мальдини (Петар Ратков 73'), Педро Родригес
Дженоа: Юстин Бейло, Аарон Мартин (Жуниор Мессьяс 68'), Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Патрицио Мазини 87'), Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 80'), Витор Оливейра (Максвелл Корне 80'), Микаэль Эллертссон
Жёлтые карточки: Иван Проведель 67', Лука Пеллегрини 74' — Руслан Малиновский 64', Лео Эстигор 72', Брук Нортон-Каффи 90+3'
После этого матча «Лацио» занимает 8-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Дженоа» — на 16-й позиции (23).