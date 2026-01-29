прогноз на матч Серии А, ставка за 2.30

30 января в игре 23-го тура Серии А сыграют «Лацио» и «Дженоа». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 29 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в 11 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в шесть баллов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Лечче» (0:0).

Перед этим в 21-м туре национального первенства коллектив уже остался без баллов, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 0:3 потерпел поражение от «Комо».

Не сыграют: травмированы — Жиго и Патрик, недостаточная форма — Ровелла, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Лацио» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

Такие выступления сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Маттиа Дзакканьи и Маттео Канчельери — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и по сути борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю строчку с отрывом шесть пунктов от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в 17 баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Болоньей» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре коллектив уже потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с «Пармой» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — Грёнбек и Зигрист, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» ни разу не проиграла при трех ничьих и двух победах.

Это говорит о неплохих шансах гостей как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем более если учесть примерно тот же класс их соперника.

Лоренцо Коломбо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Лацио» сыграл вничью

в 10-ти из 14-ти последних матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.00, выигрыш «Дженоа» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, результативность игр соперника обещает стать решающим фактором.

2.30 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лацио» — «Дженоа» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 14-ти последних матчей «Дженоа».

2.55 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Лацио» — «Дженоа» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55