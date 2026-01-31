«Эльче» и «Барселона» встретятся в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Матч состоится 31 января в 23:00 мск.

«Эльче» не побеждает уже 4 тура, а учитывая уровень предстоящего соперника, серия может затянуться. В прошлом матче «бланкивердес» ничего не смогли противопоставить «Барселоне» и проиграли 1:3.

«Барселона» опережает «Реал» только на одно очко, а этом значит, что ее устроит только победа. После трех успешных поединков команда Ханси Флика вполне может пойти на четвертый заход и добыть свою 18-ю победу в сезоне Ла Лиги. Удастся ли ей это сделать?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Коэффициенты букмекеров: 8.60 на победу «Эльче», 6.40 на ничью, 1.32 на победу «Барселоны».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

