«Эльче» и «Барселона» встретятся в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Матч состоится 31 января в 23:00 мск.
«Эльче» не побеждает уже 4 тура, а учитывая уровень предстоящего соперника, серия может затянуться. В прошлом матче «бланкивердес» ничего не смогли противопоставить «Барселоне» и проиграли 1:3.
«Барселона» опережает «Реал» только на одно очко, а этом значит, что ее устроит только победа. После трех успешных поединков команда Ханси Флика вполне может пойти на четвертый заход и добыть свою 18-ю победу в сезоне Ла Лиги. Удастся ли ей это сделать?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 8.60 на победу «Эльче», 6.40 на ничью, 1.32 на победу «Барселоны».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.