прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 2.30

31 января в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: команда из одноименного города в провинции Аликанте, в автономном сообществе Валенсия пока что не борется за выживание и является середняком лиги.

Коллектив из Эльче имеет в своем активе 24 зачетных балла и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Зелёно-полосатые» успели провести 21 матч, но имеют равенство по забитым и пропущенным мячам — 29:29.

Последние матчи: валенсийцы в прошлых турах проиграли «Леванте» (2:3) и сыграли вничью с «Севильей» (2:2).

До этого же «бело-зеленые» вылетели из Кубка Испании, уступив на выезде «Бетису» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последняя победа «Эльче» была еще 21 декабря прошлого года, когда команда в родных стенах разгромила «Райо Вальекано» (4:0).

Не сыграют: травмирован Эктор Форт, а дисквалифицирован Алеиш Фебас.

Состояние команды: подопечные Едера Сарабии в прошлом сезоне еще выступали в Сегунде, поэтому задачей на текущий сезон было застолбить за собой место в Примере.

Пока что «Эльче» с задачей справляется, но хоть и идет на 11-й строчке, однако отрыв от зоны вылета составляет всего 3 очка. Вся борьба еще впереди.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив является явным и главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Сейчас команда из одноименного города лидирует в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 51 зачетных балла.

За 21 матч каталонцы смогли 57 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только 22 мяча.

Последние матчи: среди недели «блаугранас» обыграли «Копенгаген» (4:1) в Лиге чемпионов.

До этого же команда из Барселоны обыграла «Овьедо» (3:0), но проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2) в чемпионате страны.

Перед этим «сине-гранатовые» также победили «Расинг» (2:0) в Кубке Испании и «Реал» (3:2) — в финале Суперкубка страны.

Не сыграют: в лазарете коллектива из столицы Каталонии находятся Андреас Кристенсен, Гави и Педри.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают бороться за трофей во всех турнирах, в которых принимают участие. В чемпионате «Барселона» на один балл опережает «Реал», поэтому терять очки ни в коем случае нельзя.

В Кубке Испании «Барселона» является фаворитом, а вот в Лиге чемпионов уже вышла в 1/8 финала турнира, но там будет сложнее, ведь соперники более сильные.

Статистика для ставок

«Эльче» не побеждает на протяжении 5 матчей

«Барселона» выиграла 14 из последних 15 матчей

В последнем очном матче «Барселона» победила «Эльче» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.90, а победа «Эльче» — в 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 2.95.

Прогноз: «Барселона» намного сильнее соперника и вполне может победить уверенно.

2.30 победа Барселоны с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Эльче» — «Барселона» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.30.

Прогноз: команды много забивают в текущем сезоне и пропускают прилично, поэтому ожидается результативный матч.

2.45 тотал больше 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Эльче» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.45.