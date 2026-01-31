В субботу, 31 января, «Эльче» примет «Барселону» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Эльче»: Пенья, Педроса, Аффенгрубер, Чуст, Диангана, Агуадо, Дональд, Мендоса, Родригес, Валера, Силва.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Бальде, де Йонг, Ямаль, Рафинья, Фермин, Ольмо, Торрес.

«Эльче»

Команда из одноименного города в провинции Аликанте, в автономном сообществе Валенсия пока что не борется за выживание и является середняком лиги. Коллектив из Эльче имеет в своем активе 24 зачетных балла и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Зелёно-полосатые» успели провести 21 матч, но имеют равенство по забитым и пропущенным мячам — 29:29. Валенсийцы в прошлых турах проиграли «Леванте» (2:3) и сыграли вничью с «Севильей» (2:2). До этого же «бело-зеленые» вылетели из Кубка Испании, уступив на выезде «Бетису» (1:2). Последняя победа «Эльче» была еще 21 декабря прошлого года, когда команда в родных стенах разгромила «Райо Вальекано» (4:0).

Подопечные Едера Сарабии в прошлом сезоне еще выступали в Сегунде, поэтому задачей на текущий сезон было застолбить за собой место в Примере. Пока что «Эльче» с задачей справляется, но хоть и идет на 11-й строчке, однако отрыв от зоны вылета составляет всего 3 очка. Вся борьба еще впереди. Травмирован Эктор Форт, а дисквалифицирован Алеиш Фебас.

«Барселона»

Каталонский коллектив является явным и главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул. Сейчас команда из одноименного города лидирует в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 51 зачетных балла. За 21 матч каталонцы смогли 57 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только 22 мяча. Среди недели «блаугранас» обыграли «Копенгаген» (4:1) в Лиге чемпионов. До этого же команда из Барселоны обыграла «Овьедо» (3:0), но проиграла «Реал Сосьедаду» (1:2) в чемпионате страны. Перед этим «сине-гранатовые» также победили «Расинг» (2:0) в Кубке Испании и «Реал» (3:2) — в финале Суперкубка страны.

Подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают бороться за трофей во всех турнирах, в которых принимают участие. В чемпионате «Барселона» на один балл опережает «Реал», поэтому терять очки ни в коем случае нельзя. В Кубке Испании «Барселона» является фаворитом, а вот в Лиге чемпионов уже вышла в 1/8 финала турнира, но там будет сложнее, ведь соперники более сильные. В лазарете коллектива из столицы Каталонии находятся Андреас Кристенсен, Гави и Педри.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч между собой в рамках Ла Лиги. В Барселоне 2-го ноября победили хозяева со счетом 3:1.

За всю историю команды сыграли между собой 57 матчей. В 36 играх победила «Барса», в 9 «Эльче», оставшиеся 12 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30