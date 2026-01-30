Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре форварда команды Мохамеда Салаха в последних встречах.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Я думаю, что всё всегда зависит от команды, она должна обеспечить ему подходящее расположение на поле. Мы всё чаще это делаем — не только с ним, но и с другими игроками. Я уже много раз говорил об этом: наша игра между штрафными достаточно хороша, чтобы наши нападающие часто оказывались в правильных позициях. Если это будет происходить достаточно часто, то наши игроки будут делать то, что мы от них ожидаем, потому что у них очень высокий уровень мастерства.

Вы говорили о Мо Салахе, однако отличным примером может служить и Флориан Вирц, который за три минуты до конца матча с "Борнмутом" оказался точно в той же позиции, что и во встрече, где он забил второй гол "Карабаху". В матче с "Борнмутом" он решил отдать проникающий пас; теперь же он воспользовался своим шансом и забил. Так иногда работает футбол. Мяч попадает в штангу или перекладину, ты принимаешь неправильное решение, или исполнение не идеально. Но я был очень рад за Мо, что он забил этот гол. Потому что, я думаю, независимо от того, сколько голов он забил за этот клуб, всегда приятно быть в списке бомбардиров, как это было и для Федерико Кьезы, и для Флориана. Это всегда придаёт уверенности команде, а также отдельным игрокам», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне Салах провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.