«Ноттингем Форест» (14) и «Ференцварош» (15) заняли 13-е и 12-е места в общей таблице соответственно и продолжат выступление в турнире на стадии плей-офф.

На 55-й минуте Игор Жезус оформил дубль. На 90-й минуте реализованный пенальти Джеймсом Макэйти установил окончательный счет.

«Лесники» вышли вперед после автогола Бенце Отвоша на 17-й минуте. Спустя четыре минуты Игор Жезус удвоил преимущество хозяев.

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Ференцварош» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0.

2.05

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Бристоль Сити» — «Дерби». Прогноз и ставка Бристольцы переиграют «баранов»

Футбол•Сегодня 00:57 «Бетис» — «Фейеноорд»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 00:56 «Панатинаикос» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 00:56 «Лион» — ПАОК: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 00:55 «Астон Вилла» — «Зальцбург»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 19:30 Будущий король «Олд Траффорд»: Кунья может стать для «МЮ» современной версией Кантона

Футбол•Вчера 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•Вчера 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•Вчера 13:07 Сделка имени Эмери: как «Астон Вилла» вернула Тэмми Абрахама

Футбол•Вчера 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Выбор читателей

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Самое интересное

Футбол•29/12/2025 17:07 Капитан вопреки всему: почему Рафинья стал незаменимым в «Барселоне»

Бои•29/12/2025 15:04 Смена караула. Вспоминаем всех чемпионов UFC, взошедших на трон в 2025 году

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Футбол•28/12/2025 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года