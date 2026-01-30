«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Ференцварош» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0.
«Лесники» вышли вперед после автогола Бенце Отвоша на 17-й минуте. Спустя четыре минуты Игор Жезус удвоил преимущество хозяев.
На 55-й минуте Игор Жезус оформил дубль. На 90-й минуте реализованный пенальти Джеймсом Макэйти установил окончательный счет.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем4:0ФеренцварошБудапешт
1:0 Игор Жезус 21' 2:0 Игор Жезус 55' 3:0 Джеймс Макати 90' пен.
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Зак Эбботт, Никола Миленкович (Мурилло 78'), Морато, Неко Уильямс (Ола Эйна 66'), Джеймс Макати, Райан Йейтс, Ибраим Сангаре (Морган Гиббз-Уайт 66'), Игор Жезус (Каллум Хадсон-Одои 66'), Николас Домингес (Дилан Баква 84'), Дан Ндой
Ференцварош: Давид Гроф, Жулио Ромау (Benjamin Janos Golik 90'), Чебраил Макрецкис, Габор Шалай, Ибрахим Сиссе, Кристоффер Закариассен (Адам Мадарас 84'), Каду, Йонатан Леви (Ленни Жозеф 46'), Габи Каниховски (Жомбор Грубер 73'), Бенце Этвёш, Бамиделе Юсуф (Наби Кейта 73')
Жёлтая карточка: Николас Домингес 76' (Ноттингем Форест)
«Ноттингем Форест» (14) и «Ференцварош» (15) заняли 13-е и 12-е места в общей таблице соответственно и продолжат выступление в турнире на стадии плей-офф.