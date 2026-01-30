Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Джона Джона в «Зенит».

Джон Джон globallookpress.com

«"Зенит" отлично работает на латиноамериканском рынке. Можно назвать многих футболистов, кого они успешно подписали. Например, Малком и Клаудиньо. Кто‑то скажет, что переходы были за большие деньги, но "сине‑бело‑голубые" потом успешно продавали этих игроков», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В среду «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Ред Булл Брагантино». Контракт с 23‑летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2030/31.