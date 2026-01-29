Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о работе команды на трансферном рынке зимой.

Арне Слот globallookpress.com

«Как клуб, мы всегда принимаем решения, которые, по крайней мере, считаем разумными. Мы смотрим не только на краткосрочную перспективу, но и на долгосрочную, даже более долгосрочную — именно поэтому мы подписываем молодых игроков: очень качественных, но еще способных развиваться. Сейчас мы видим прогресс некоторых из них.

Все всегда зависит от того, есть ли на рынке игроки, которые, по нашему мнению, могут нам помочь. И если да — можем ли мы себе их позволить? И будет ли это полезно и в долгосрочной перспективе, ведь наши футболисты также возвращаются после травм.

Я уже говорил, что у нас нет состава, в котором есть четыре правых защитника, двенадцать полузащитников и три-четыре "девятки" — здесь так не работает. Поэтому мы должны принимать умные решения как на ближайшее будущее, так и на более далекую перспективу», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.