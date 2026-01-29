«Тоттенхэм» одержал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе «шпор» голы записали на свой счет Рандаль Коло Муани на 47-й минуте и Доминик Соланке на 77-й минуте.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт0:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Рандаль Коло Муани 47' 0:2 Доминик Соланке 77'
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Орель Аменда, Робин Кох, Артур Теате, Аурелио Бута, Натаниэль Браун (Рицу Доан 72'), Эйе Скири (Махмуд Дахуд 72'), Хуго Ларссон (Marvin Dills 83'), Марио Гётце (Жан-Маттео Баойя 83'), Ансгар Кнауфф, Эмиль Хойлунд (Фарес Шаиби 72')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Джед Спенс, Ксави Симонс, Папе Сарр, Арчи Грей, Жоау Палинья, Рандаль Коло Муани (Дейн Скарлетт 84'), Вильсон Одобер (Доминик Соланке 73')
Жёлтые карточки: Гульельмо Викарио 75' (Тоттенхэм), Жоау Палинья 90+3' (Тоттенхэм)
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занял 4-е место в таблице с 17-ю очками в активе. Команда пробилась в 1/8 финала турнира.
«Айнтрахт» расположился на 33-й строчке с 4 баллами, команда завершила свое выступление на турнире.