«Айнтрахт» расположился на 33-й строчке с 4 баллами, команда завершила свое выступление на турнире.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занял 4-е место в таблице с 17-ю очками в активе. Команда пробилась в 1/8 финала турнира.

В составе «шпор» голы записали на свой счет Рандаль Коло Муани на 47-й минуте и Доминик Соланке на 77-й минуте.

«Тоттенхэм» одержал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

