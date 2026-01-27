28 января в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск.

«Айнтрахт» Франкфурт

Турнирное положение: «Айнтрахт» Франкфурт с четырьмя очками в активе занимает 33-ю позицию и уже лишился шансов выйти в плей-офф, от зоны которого отстает на четыре балла.

Команда занимает восьмую позицию в немецкой Бундеслиге с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:3).

Ранее в поединке седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на выезде потерпел поражение от «Карабаха» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Баум и Буркардт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» проиграл трижды, а в шести последних матчах ни разу не выиграл.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть форму соперника в Лиге чемпионом текущего сезона.

Йонатан Буркардт, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» с 14-ю очками в активе занимает пятую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 23-х туров АПЛ находится на 14-й позиции с отрывом в восемь пунктов от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 23-го тура национального первенства клуб на чужой арене разошелся мировой с «Бернли» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре Лиги чемпионов коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Боруссией» Дортмунд (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бентанкур, Бергвалль, Дэвис, Кудус и Ришарлисон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество над соперником в классе.

Рандаль Коло Муани — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Айнтрахт» проиграл

в пяти последних матчах «Айнтрахта» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.95, победа «Айнтрахта» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в пяти последних матчах хозяев поля.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Айнтрахта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45