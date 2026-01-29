В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов английский «Арсенал» на своем поле уверенно переиграл казахстанский «Кайрат» со счетом 3:1.

Кай Хаверц globallookpress.com

Все голы «канониры» забили в первом тайме. Счет на 3-й минуте открыл Виктор Дьокереш, на 15-й минуте отличился Кай Хаверц, а на 36-й минуте забил Габриэль Мартинелли.

В составе гостей забивали Жоржиньо с пенальти на 7-й минуте и Рикардиньо в компенсированное время.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 3:2 Кайрат Алма-Ата 1:0 Виктор Дьёкереш 2' 1:1 Жорже Жоржинью 7' пен. 2:1 Кай Хаверц 16' 3:1 Габриэл Мартинелли 38' 3:2 Рикардиньо 90+4' Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт, Кристьян Москера, Риккардо Калафьори ( Пьеро Инкапье 46' ), Майлс Льюис-Скелли, Кай Хаверц ( Мартин Эдегор 46' ), Кристиан Нергор ( Ife Ibrahim 89' ), Эберечи Эзе, Чуквунонсо Мадуэке, Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 77' ), Габриэл Мартинелли ( Brando Bailey-Joseph 77' ) Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мрынский, Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Александр Широбоков, Адилет Садыбеков, Дан Глазер ( Дамир Касабулат 72' ), Еркин Олегулы Тапалов ( Рикардиньо 60' ), Жорже Жоржинью ( Рамазан Багдат 79' ), Эдмилсон Фильо ( Валерий Громыко 60' ) Жёлтые карточки: Риккардо Калафьори 6' — Жорже Жоржинью 69'

Статистика матча 11 Удары в створ 2 10 Удары мимо 2 66 Владение мячом 34 11 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 14 Фолы 10

Команда Микеля Артета уверенно выиграла общий этап Лиги чемпионов, набрав 24 очка из 24 возможных. «Кайрат» стал последним с одним очком и покидает турнир.