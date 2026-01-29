В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов английский «Арсенал» на своем поле уверенно переиграл казахстанский «Кайрат» со счетом 3:1.
Все голы «канониры» забили в первом тайме. Счет на 3-й минуте открыл Виктор Дьокереш, на 15-й минуте отличился Кай Хаверц, а на 36-й минуте забил Габриэль Мартинелли.
В составе гостей забивали Жоржиньо с пенальти на 7-й минуте и Рикардиньо в компенсированное время.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон3:2КайратАлма-Ата
1:0 Виктор Дьёкереш 2' 1:1 Жорже Жоржинью 7' пен. 2:1 Кай Хаверц 16' 3:1 Габриэл Мартинелли 38' 3:2 Рикардиньо 90+4'
Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт, Кристьян Москера, Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье 46'), Майлс Льюис-Скелли, Кай Хаверц (Мартин Эдегор 46'), Кристиан Нергор (Ife Ibrahim 89'), Эберечи Эзе, Чуквунонсо Мадуэке, Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 77'), Габриэл Мартинелли (Brando Bailey-Joseph 77')
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мрынский, Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Александр Широбоков, Адилет Садыбеков, Дан Глазер (Дамир Касабулат 72'), Еркин Олегулы Тапалов (Рикардиньо 60'), Жорже Жоржинью (Рамазан Багдат 79'), Эдмилсон Фильо (Валерий Громыко 60')
Жёлтые карточки: Риккардо Калафьори 6' — Жорже Жоржинью 69'
Команда Микеля Артета уверенно выиграла общий этап Лиги чемпионов, набрав 24 очка из 24 возможных. «Кайрат» стал последним с одним очком и покидает турнир.