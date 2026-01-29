Эта победа позволила греческому клубу занять 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и выйти в плей-офф с 11 очками. «Аякс» (6) — на 32-й строчке.

«Аякс» отыгрался после гола с пенальти на 69-й минуте в исполнении опытного датчанина Каспера Дольберга.

Все мячи были забиты после перерыва. На 52-й минуте греки вышли вперед после точного удара Желсона Мартинша.

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов голландский «Аякс» проиграл у себя дома греческом «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

