В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов голландский «Аякс» проиграл у себя дома греческом «Олимпиакосу» со счетом 1:2.
Все мячи были забиты после перерыва. На 52-й минуте греки вышли вперед после точного удара Желсона Мартинша.
«Аякс» отыгрался после гола с пенальти на 69-й минуте в исполнении опытного датчанина Каспера Дольберга.
Победу «Олимпиакосу» принес аргентинец Сантьяго Хеззе, забивший на 79-й минуте.
Результат матча
АяксАмстердам1:2ОлимпиакосПирей
0:1 Желсон Мартинш 52' 1:1 Каспер Дольберг 69' пен. 1:2 Сантьяго Эссе 79'
Аякс: Витезслав Ярош, Антон Гоэи, Йосип Шутало, Юри Бас, Овен Вейндал (Pharrel Nash 88'), Дави Классен (Оливер Валакен Эдвардсен 69'), Юри Регер, Sean Steur (Rayane Bounida 69'), Оскар Глоч (Жорти Мокио 80'), Каспер Дольберг (Ваутер Вегорст 80'), Мика Годтс
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Родинеи (Даниэл Поденсе 88'), Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола (Жулиан Бьянкон 28'), Панайотис Рецос, Христос Музакитис (Франциско Мачадо 72'), Сантьяго Эссе, Жоау да Кошта, Мехди Тареми, Желсон Мартинш (Бруно Оньемаечи 87'), Айюб Эль-Кааби (Лоренсо Шипиони 72')
Жёлтые карточки: Жоау да Кошта 45+1' (Олимпиакос), Сантьяго Эссе 49' (Олимпиакос)
Эта победа позволила греческому клубу занять 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и выйти в плей-офф с 11 очками. «Аякс» (6) — на 32-й строчке.