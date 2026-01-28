Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перезходе полузащитника Дениса Макарова из «Динамо» в «Кайзериспор».

Денис Макаров globallookpress.com

«Я провел в Турции четыре года. Очень сомневаюсь, что ему удастся там себя зарекомендовать. Он игрок стиля, индивидуально хорош, но там много сопутствующих моментов, которые психологически для него будут очень сложными. Сумеет вписаться в среду, в быт — все получится. Боюсь, что ему будет непросто… Дай бог, чтобы у него все получилось. По игровым качествам он подходит турецкому чемпионату и турецким командам. В менталитете, в бытовом плане — есть некоторые сомнения», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах за «бело‑голубых», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.