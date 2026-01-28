Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе защитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Саусь — русский молодой парень, который проявил себя в первой части сезона РПЛ достаточно хорошо. Поэтому вот вам простой ответ — показывайте, что вы лучшие и вас будут покупать. Это к разговору о тех, кто говорит, почему русские не могут пробиться.

Будьте сильнее и вы пробьётесь! Вам же никто не запрещает. А как будет дальше, мы посмотрим. В "Спартаке" же конкуренция, там много футболистов. Многие приходят, у кого-то получается, у кого-то не получается, будем дальше смотреть», — сказал Мостовой Чемпионату.

В нынешнем сезоне Саусь провел за «Балтику» 17 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.