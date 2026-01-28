Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров отреагировал на свой переход из московского «Динамо» в турецкую команду.

Денис Макаров
Денис Макаров globallookpress.com

«Я собрал вещи ещё в России.  Когда ехал на сборы с "Динамо-2", уже понимал, что куда-то точно уеду.  У меня были готовы два чемодана: один со спортивными вещами, второй — с повседневными: джинсы, футболки, куртка.  Приехал на сборы, и через пару дней мне позвонил Алексей Бабырь и сказал: "Есть вариант с Турцией.  Хочешь или нет? " Я ответил: "Конечно, да".  Потому что это новый чемпионат, свежие эмоции, возможность начать всё с чистого листа.  С этого всё и началось.

Мы пообщались с тренером, спортивным директором "Кайсериспора" и сошлись на одном — мы заинтересованы друг в друге.  Вот так всё и вышло.  В пятницу я прилетел сюда на медосмотр, в субботу сходил на игру, а в понедельник подписал контракт», — сказал Макаров «Чемпионату».