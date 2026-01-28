Хавбек «Кайсериспора» Денис Макаров отреагировал на свой переход из московского «Динамо» в турецкую команду.

Денис Макаров globallookpress.com

«Я собрал вещи ещё в России. Когда ехал на сборы с "Динамо-2", уже понимал, что куда-то точно уеду. У меня были готовы два чемодана: один со спортивными вещами, второй — с повседневными: джинсы, футболки, куртка. Приехал на сборы, и через пару дней мне позвонил Алексей Бабырь и сказал: "Есть вариант с Турцией. Хочешь или нет? " Я ответил: "Конечно, да". Потому что это новый чемпионат, свежие эмоции, возможность начать всё с чистого листа. С этого всё и началось.

Мы пообщались с тренером, спортивным директором "Кайсериспора" и сошлись на одном — мы заинтересованы друг в друге. Вот так всё и вышло. В пятницу я прилетел сюда на медосмотр, в субботу сходил на игру, а в понедельник подписал контракт», — сказал Макаров «Чемпионату».