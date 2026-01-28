Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров прокомментировал свой уход из московского «Динамо». По словам футболиста, у него не складывались отношения с Роланом Гусевым.

Денис Макаров globallookpress.com

«Я говорил в открытую, что с Гусевым не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это моё мнение, моё решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать.

Просто мне не нравится Гусев, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может.

Я не держу никаких обид — это нормально, это футбол. У каждого тренера есть своё мнение, так же как и у каждого футболиста. Я желаю "Динамо" только успехов и удачи. Никаких проблем нет. Каждый получил, что хотел», — цитирует Макарова «Чемпионат».