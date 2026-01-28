28 января в Леверкузене «Байер» примет «Вильярреал» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Игра

В отличие от «Вильярреала» «Байеру» очень важен сегодняшний поединок. Леверкузенцы не имеют права на ошибку. Потеря очков с большой долей вероятности лишит их дальнейшего продвижения в турнире.

В прошлом туре «Байер» усложнил себе жизнь, уступив «Олимпиакосу». В предстоящем матче на пользу «фармацевтам» может сыграть неудачная серия гостей в ЛЧ, которая насчитывает 5 поражений подряд. Воспользуются ли этим хозяева?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 1.71 на победу «Байера», 4.50 на победу «Вильярреала», 4.10 на ничью.

Прогноз ИИ: «Байер» выиграет 1:0.

Трансляция матча

