28 января в Мадриде «Атлетико» примет «Буде-Глимт» в рамках поединка 8-го тура Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Метрополитано», начало в 23:00 мск.
«Атлетико» не проигрывает 4 тура. Команда Симеоне выиграла у ПСВ, «Интера» и «Юниона», после чего сыграла вничью с «Галатасараем». Сейчас «матрасники» идут на 12-й позиции в таблице с 13 очками и могут в случае победы подняться в топ-8.
«Буде-Глимт» отстает от 24-й строчки на 2 пункта, поэтому норвежский коллектив устроит только победа. В прошлом матче турнира команда всех удивила, обыграв дома «Манчестер Сити» (3:1). Смогут ли гости снова сотворить сенсацию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.
- Коэффициенты букмекеров: 1.27 на победу «Атлетико», 8.80 на победу «Буде-Глимт», 6.80 на ничью.
- Прогноз ИИ: победа «Атлетико» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.
