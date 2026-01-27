Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прокомментировал сравнение вингера команды Ламина Ямаля с аргентинцем Лионелем Месси.

«У Ламина свой путь, и он это знает. Сравнивать любого игрока с Месси — безумие, но Ламин — потрясающий, он молод, и он даёт нам многое и даст ещё больше. Однако у него свой путь, мы здесь, чтобы помочь ему стать лучше. Это будет командная работа. Если Ламин будет хорошо играть, забивать и побеждать, будет побеждать команда. Мы все вместе в этом деле», — приводит слова Ольмо Marca.

В текущем сезоне 18-летний Ямаль принял участие в 26 матчах, в которых забил 11 мячей и 12 ассистов.