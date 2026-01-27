Российский арбитр Сергей Карасев не будет участвовать в сборе судей УЕФА, который в этом году состоится на Кипре с 2 по 5 февраля. Об этом сообщает «СЭ».

Сергей Карасев globallookpress.com

Традиционно зимой на такие сборы приглашают рефери, задействованных в матчах клубов и национальных команд во второй части сезона. Как и годом ранее, в мероприятии примут участие не только мужчины, но и женщины-судьи.

В последний раз Карасев тренировался вместе с европейскими коллегами в сентябре 2023 года, когда проходил сбор в Женеве. Не исключено, что 2026 год станет для российского арбитра, которому в июне исполнится 47 лет, последним в списках судей ФИФА и УЕФА.

Всего в занятиях на Кипре примут участие 84 судьи из элитной и первой категорий УЕФА, а также 16 видеоарбитров. Наибольшее представительство будет у Испании (10 человек), Италии (9), Германии (8) и Англии (6).