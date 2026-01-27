На 86-м году жизни ушёл из жизни бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. О его смерти сообщил председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.

Борис Игнатьев globallookpress.com

«Умер Борис Петрович Игнатьев», — цитирует Мирзояна «Матч ТВ».

Игнатьев являлся воспитанником московского «Спартака». В бытность игроком он защищал цвета нескольких советских и российских клубов, среди которых ижевский «Зенит», «Ракета», «Волга», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор» и уфимский «Строитель».

Тренерская карьера Бориса Игнатьева включала работу со сборной России, молодёжной сборной СССР, подмосковным «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Наивысшим достижением стало золото чемпионата Европы 1988 года, завоёванное молодёжной сборной СССР под его руководством.