«Фиорентина» и «Комо» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Италии. Матч состоится 27 января во Флоренции на «Артемио Франки». Начало игры в 23:00 мск.

Для «Фиорентины» это будет первый матч в Кубке Италии в текущем сезоне. Ранее команда проиграла 1:2 в поединке Серии А с «Кальяри». Фиаско стало первым для «фиалок» за последние 5 выступлений.

«Комо» сыграет третий матч в Кубке Италии. Ранее подопечные Сеска Фабрегаса прошли «Зюдтироль» (3:1) и «Сассуоло» (3:0). «Комо» выиграл два матча подряд в Серии А, разгромив «Лацио» (3:0) и «Торино» (6:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Котировки букмекеров: 3.65 на победу «Фиорентины», 3.70 на ничью, 2.06 на победу «Комо», на проход команд в следующий раунд цифры составляют 2.42 и 1.57.

Прогноз ИИ: в матче будет ничья 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.

