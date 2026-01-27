Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации в калининградской «Балтике» после перехода защитника Владислава Сауся в московский «Спартак», а также оценил перспективы футболиста в новом клубе.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Мне кажется, что "Балтика" должна быть готова, что при хороших результатах из неё будут уходить игроки. Андрей Талалаев наверняка уже нашёл футболиста, который ему подойдёт. Это рабочие моменты для такого клуба», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

О переходе 22-летнего Сауся «Спартак» официально объявил 26 января. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2030 года.