«Зенит» одержал уверенную победу над китайским клубом «Шанхай Порт» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Эспайр-Центр» в Дохе (Катар) и завершилась разгромом — 6:0 в пользу российского клуба.

Сергей Семак globallookpress.com

Счёт в матче на 19-й минуте открыл вингер «Зенита» Андрей Мостовой. Перед перерывом преимущество команды увеличил нападающий Александр Соболев, отличившийся на 45-й минуте.

Во втором тайме сине-бело-голубые продолжили доминировать: на 51-й минуте гол забил полузащитник Даниил Кондаков, а спустя пять минут отличился Александр Ерохин. На 74-й минуте Ерохин оформил дубль, а окончательный счёт встречи на 84-й минуте установил хавбек Матвей Иванов.