Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги первого сбора команды в ОАЭ.

Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

Напомним, что сегодня, 26-го января «бело-голубые» уступили «Акрону» в товарищеском матче (1:1, 3:4 по пен.).

«Сегодня рады — закончился первый сбор. Пару выходных, чуть-чуть выдохнуть и опять подготовка. Для первых игр китайцы — достойные соперники. Жаль, что не победили, но это сбор. Ничего страшного. Думаю, ощущаю себя ещё даже не на 50 процентов», — передает слова Тюкавина Чемпионат.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге московское «Динамо» занимает 10-е место в таблице с 21-м очком в активе.