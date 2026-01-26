Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов считает переход крайнего защитника «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак» выгодной сделкой для обеих сторон.

Равиль Измайлов globallookpress.com

«Сделка прошла.  Владислав — очень хороший и ответственный человек, а также качественный игрок.  Это однозначное усиление для "Спартака".  Очень тепло его проводили в команде, была семейная обстановка.  Желаю удачи!  Думаю, он может добиться многого.  Этот игрок должен и будет играть в сборной России», — сказал Измайлов «Чемпионату».

По данным некоторых источников, красно-белые заплатили за 22-летнего футболиста 350 млн рублей.