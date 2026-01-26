Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своими впечатлениями от работы нового главного тренера клуба Василия Березуцкого.

Григорий Иванов
Григорий Иванов globallookpress.com

«Лучше об этом спросить у Василия Владимировича.  Для меня тренировки проходят хорошо, команда тренируется и общается хорошо.  Пока, тьфу-тьфу, всё нормально.  Мы находимся на сборах, время покажет, но мне всё нравится!  Василий Владимирович хорошо работает и хорошо общается с командой.  Видно, что он хочет сделать, пока мы довольны», — сказал Иванов «Чемпионату».

После окончания первой части сезона в «Урале» произошли изменения на тренерском мостике.  Вместо Мирослава Ромащенко команду возглавил Василий Березуцкий.