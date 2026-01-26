Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Овьедо» в матче 21-го тура Ла Лиги. Сине-гранатовые разгромили соперника со счетом 3:0.

«Им было нечего терять, а против такого соперника тяжело играть. Они мощно прессинговали, а мы не справлялись. Во втором тайме стало лучше, мы начали прессинговать и быстро забили.

У нас было много перелетов за последнее время, мы поздно вернулись после предыдущей игры. Команда делает все, что в ее силах. Очень рад за команду.

Если ты побеждаешь, то все в порядке, пусть даже первый тайм был таким, как сегодня. Я был недоволен игрой в первой половине, но я все понимаю. Главное — мы оправились от этого, внесли изменения, и все сработало», — приводит слова Флика AS.