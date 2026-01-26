Нападающий сборной Албании Марвин Чуни, выступающий за «Рубин», продолжит карьеру в итальянском «Бари» на условиях аренды до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.

Марвин Чуни globallookpress.com

В первой части текущего сезона Чуни играл за «Сампдорию» также на правах аренды. В Серии В он провёл 15 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Кроме того, на его счету один матч в Кубке Италии.

Марвин перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года. В составе казанского клуба он сыграл 10 матчей в Российской Премьер-лиге и четыре матча в Кубке России, но пока не отметился голами или результативными передачами.