«Ливерпуль» намерен усилить свою оборону, подписав американского защитника «Фулхэма» Энтони Робинсона.

Энтони Робинсон globallookpress.com

Клуб с «Энфилд Роуд» ищет замену Эндрю Робертсону, который получил разрешение на трансфер в «Тоттенхэм». По информации TEAMtalk, Робинсон снова привлекает внимание «Ливерпуля» как потенциальный игрок на позицию левого защитника.

После перехода Робертсона в стан «шпор», руководство «Ливерпуля» активизировало поиски нового левого защитника. Источник отмечает, что 28-летний Робинсон, который ранее выступал за резервную команду «Эвертона», выразил желание вернуться в Мерсисайд.

Кроме того, «Ливерпуль» рассматривает возможность формирования пары из Робинсона и Милоша Керкеза, считая их идеальным долгосрочным решением для левого фланга обороны. С 2020 года Робинсон провел за «Фулхэм» 203 матча, забив три гола и сделав 22 результативных передачи.