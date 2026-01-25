«Реал» одержал гостевую победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.
В составе «сливочных» дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, отличившись на 47-й и 90+4-й минутах.
Результат матча
ВильярреалВильярреал0:2Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 47' 0:2 Килиан Мбаппе 90+4' пен.
Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Хуан Фойт (Рафа Марин 24'), Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Тажон Бушанан (Николя Пепе 70'), Даниэль Парехо (Томас Парти 77'), Пап Гуй, Альберто Молейро, Жорж Микаутадзе (Айосе Перес 77'), Херар Морено (Тани Олувасейи 70')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия 74'), Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер (Браим Диас 80'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras
Жёлтые карточки: Хуан Фойт 2', Тажон Бушанан 51', Пау Наварро 57' — Франко Мастантуоно 62'
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Вильярреал» — на 4-й позиции (41).