После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Вильярреал» — на 4-й позиции (41).

В составе «сливочных» дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе , отличившись на 47-й и 90+4-й минутах.

«Реал» одержал гостевую победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.

