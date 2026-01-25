Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш, скорее всего, останется в команде на ближайшее время.

Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Парижский клуб намерен удержать португальского игрока, несмотря на интерес со стороны «Атлетико».  Эту информацию сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур.  Источник уточняет, что если «Атлетико» решит расстаться с Антуаном Гризманном или Александром Серлотом, то рассмотрит возможность покупки Рамуша.

Рамуш присоединился к «ПСЖ» в 2023 году.  В текущем сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав одну результативную передачу.  Его контракт с клубом действует до 2028 года.