Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш, скорее всего, останется в команде на ближайшее время.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Парижский клуб намерен удержать португальского игрока, несмотря на интерес со стороны «Атлетико». Эту информацию сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур. Источник уточняет, что если «Атлетико» решит расстаться с Антуаном Гризманном или Александром Серлотом, то рассмотрит возможность покупки Рамуша.

Рамуш присоединился к «ПСЖ» в 2023 году. В текущем сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 2028 года.