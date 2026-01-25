Испанская «Барселона» планирует продлить контракт с молодым полузащитником Фермином Лопесом, сообщает инсайдер Решад Рахман в социальной сети Х.

Фермин Лопес globallookpress.com

По информации источника, клуб намерен продлить действующее соглашение с воспитанником еще на два года. Переговоры уже стартовали, первая встреча между представителями игрока и «Барселоны» прошла 22 января. Хотя процесс находится в начальной стадии, футболист может рассчитывать на значительное увеличение своего дохода.

Фермин Лопес — выпускник академии «Барселоны», перешедший в клуб в 13 лет из академии «Бетиса». Его текущий контракт рассчитан до лета 2029 года.