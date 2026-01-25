Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих проанализировал причины поражения своей команды от «Аугсбурга» со счетом 1:2 в 19-м туре Бундеслиги.

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Мы должны признать, что проиграли. Это поражение не было незаслуженным. "Аугсбург" не переиграл нас, но победа для нас была бы столь же незаслуженной. Мы не создавали момент за моментом; мы просто не показали свой лучший уровень. Важно то, что мы отреагируем на это, и я с нетерпением жду этого! » — сказал Киммих в интервью официальному сайту «Баварии».

Это поражение стало первым для «Баварии» в текущем сезоне Бундеслиги. Несмотря на это, команда остается лидером турнирной таблицы с 50 очками после 19 матчей, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.