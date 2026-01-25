Товарищеский матч между московским ЦСКА и самаркандским «Динамо» завершился победой гостей со счетом 4:3. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов в Абу-Даби (ОАЭ).

Лусиано Гонду globallookpress.com

Счет в матче был открыт на пятой минуте, когда защитник ЦСКА Жоао Виктор поразил ворота соперника. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Нурилло Тухтасинов сравнял счет. Через 10 минут нападающий Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперед, забив свой дебютный гол за армейцев.

На 38-й минуте Азизбек Амонов удвоил преимущество «Динамо», забив второй мяч в ворота соперника. На 81-й минуте Матвей Лукин сократил отставание до одного гола, но уже через две минуты Санжар Кодиркулов вновь сравнял счет. Победу самаркандскому клубу принёс Абдулахаджон Хошимов, забивший четвертый гол на 90+2-й минуте.

Ранее, в четверг, 22 января, ЦСКА также провел товарищеский матч, на этот раз против тольяттинского «Акрона». Армейцы одержали победу со счетом 4:1.