Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от самаркандского «Динамо» (3:4) в товарищеском матче.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Матчам сбора надо давать справедливую оценку. Сегодня очевидно, что команда не провела хороший матч. Мы готовимся, ещё месяц до первого официального матча, поэтому это лишь процесс работы. Мы смешиваем составы, мы много работаем физически. Главное, не было сегодня травмированных, поэтому первая часть сборов прошла хорошо.

По части тренировочного процесса ребята фантастически работали. Я могу быть доволен или недоволен матчем, но по части качества работы я всегда доволен на 100%», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

