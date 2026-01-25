В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» будет принимать «Овьедо». Событие запланировано на 25 января 18:15 мск.
«Реал» сделал свой ход в этом туре, обыграв «Вильярреал». Теперь «Барселона» вторая в таблице, но победа позволит команде Ханси Флика вернуть себе лидерство. Каталонцы явно не заинтересованы в очередной неудаче, поскольку в прошлом туре они проиграли 1:2 «Реал Сосьедаду».
«Овьедо» занимает последнее место в Примере и долго время остается без побед. Матч первого круга между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 3:1. Есть ли шансы у гостей при таком раскладе?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Котировки букмекеров: 1.11 на победу «Барселоны», 10.5 на ничью, 18.0 на победу «Овьедо».
- Прогноз ИИ: «Барселона» выиграет матч, счет будет 2:0 в ее пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Овьедо» смотрите на LiveCup.Run.
