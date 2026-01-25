В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» будет принимать «Овьедо». Событие запланировано на 25 января 18:15 мск.

«Реал» сделал свой ход в этом туре, обыграв «Вильярреал». Теперь «Барселона» вторая в таблице, но победа позволит команде Ханси Флика вернуть себе лидерство. Каталонцы явно не заинтересованы в очередной неудаче, поскольку в прошлом туре они проиграли 1:2 «Реал Сосьедаду».

«Овьедо» занимает последнее место в Примере и долго время остается без побед. Матч первого круга между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 3:1. Есть ли шансы у гостей при таком раскладе?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 1.11 на победу «Барселоны», 10.5 на ничью, 18.0 на победу «Овьедо».

Прогноз ИИ: «Барселона» выиграет матч, счет будет 2:0 в ее пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Овьедо» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.