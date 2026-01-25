В 22-м туре Серии А «Аталанта» примет «Парму». Матч состоится 25 января в 17:00 мск.

У «Аталанты» 32 очка, команда занимает 7-е место в таблице. На ее счету 8 побед, 8 ничьих и 5 поражений в этом сезоне. На данный момент хозяева не проигрывают в Серии А 4 тура, имея ничью и 3 победы. Последним результатом стала мировая 1:1 с «Пизой».

«Парма» набрала 23 очка. «Крестоносцы» имеют 5 побед, 8 ничьих и 8 поражений. За последние 5 туров гости уступили только в одном поединке. Последним результатом «Пармы» является нулевая с «Дженоа», которая также была зафиксирована и в матче с «Наполи».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров: 1.38 на победу «Аталанты», 4.90 на ничью,8.25 на победу «Пармы».

Прогноз ИИ: крупная победа «Аталанты» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.