В 22-м туре Серии А «Аталанта» примет «Парму». Матч состоится 25 января в 17:00 мск.
У «Аталанты» 32 очка, команда занимает 7-е место в таблице. На ее счету 8 побед, 8 ничьих и 5 поражений в этом сезоне. На данный момент хозяева не проигрывают в Серии А 4 тура, имея ничью и 3 победы. Последним результатом стала мировая 1:1 с «Пизой».
«Парма» набрала 23 очка. «Крестоносцы» имеют 5 побед, 8 ничьих и 8 поражений. За последние 5 туров гости уступили только в одном поединке. Последним результатом «Пармы» является нулевая с «Дженоа», которая также была зафиксирована и в матче с «Наполи».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Коэффициенты букмекеров: 1.38 на победу «Аталанты», 4.90 на ничью,8.25 на победу «Пармы».
- Прогноз ИИ: крупная победа «Аталанты» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.
