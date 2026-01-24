Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал эпизод на 90+5-й минуте встречи АПЛ против «Борнмута» (3:2), в котором «вишни» забили победный гол.

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«Что я почувствовал на поле, так это то, что была явная блокировка. Судья и ВАР не зафиксировали фол.

Нам придется принять это. Я могу стоять тут и говорить, что гол нельзя было засчитывать, то он засчитан. Что есть, то есть», — сказал ван Дейк Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Карабаха» 28-го января в Лиге чемпионов.