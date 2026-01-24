Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подвел итог матча против «Бернли» (2:2).

Томас Франк globallookpress.com

«В этом матче мы точно должны были побеждать. Очень досадно, что не получилось взять три очка. Считаю, что парни по ходу игры многое сделали верно. Первый тайм был особенно хорош — владели игрой и вели в счёте. Мы должны были и могли забить и второй мяч, тогда оказались бы в лучшем положении.

А затем мы пропустили гол перед самым перерывом — такие мячи ни за что нельзя пропускать. Это плохо сказывается на настрое в раздевалке. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию, однако во втором тайме мы не владели игрой так, как хотелось бы. У Соланке был хороший момент. После него счёт мог стать 2:1, но ход игры изменился.

После этого мы пропустили ещё один мяч, так пропускать тоже нельзя. Затем парни показали выдающийся характер, приложили все силы, чтобы вернуться в игру, создали три или четыре очень опасных момента, реализовали один из них, сравняв счёт, но очень обидно, что мы не получили три очка. При нашем уровне игры это было бы заслуженно», — цитирует Франка клубная пресс-служба.

«Бернли» набрал 15 очков, но остался на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 28 баллами идет 14-м.