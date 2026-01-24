Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 8 баллами — последний.

Открыл счет в игре Омар Мармуш на 6-й минуте, а удвоил преимущество «горожан» Антуан Семеньо на 45+2-й минуте.

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в родных стенах победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

2.09

Прогнозы•Завтра 19:30 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка «Канониры» возьмут реванш за поражение в первом круге?

Футбол•Сегодня 21:04 «Борнмут» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 20:05 «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•Вчера 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:28 «Тайный» полузащитник «МЮ» и Стерлинг в «Наполи»: пять трансферов января, в которые трудно поверить

Футбол•Вчера 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Футбол•Вчера 10:09 Верните мой 2016-й: «Ростов» в ЛЧ, «Динамо» в ФНЛ и ещё топ-8 событий 10-летний давности

Футбол•Вчера 10:08 Бундеслига в режиме турбулентности: обезглавленный «Айнтрахт», доминирование «Баварии» и провалы в ЛЧ

Футбол•22/01/2026 19:03 Свежесть, тактика и календарь: шесть причин, почему «МЮ» Каррика точно залетит в топ-4 АПЛ

Выбор читателей

Футбол•19/01/2026 22:45 Трансферный дайджест. 13 — 19 января

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Футбол•16/01/2026 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Футбол•17/01/2026 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Футбол•22/01/2026 08:44 «Русский Бускетс»: почему «Зенит» и «Краснодар» нацелились на воспитанника «Локо»

Самое интересное

Футбол•29/12/2025 17:07 Капитан вопреки всему: почему Рафинья стал незаменимым в «Барселоне»

Бои•29/12/2025 15:04 Смена караула. Вспоминаем всех чемпионов UFC, взошедших на трон в 2025 году

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Футбол•28/12/2025 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года