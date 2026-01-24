В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в родных стенах победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.
Открыл счет в игре Омар Мармуш на 6-й минуте, а удвоил преимущество «горожан» Антуан Семеньо на 45+2-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер2:0ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Омар Мармуш 6' 2:0 Энтойн Семеньо 45+2'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Марк Гехи, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс (Филип Фоден 61'), Бернарду Силва, Энтойн Семеньо, Райан Шерки (Эрлинг Холанд 73'), Омар Мармуш (Жереми Доку 74'), Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа (Йёрген Странн Ларсен 46'), Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Джон Арьяс (Родригу Гомеш 46'), Андре, Жуан Гомес, Хван Хи Чан (Толу Арокадаре 71'), Матеуш Мане
Жёлтые карточки: Матеус Нунес 71' — Андре 57', Жуан Гомес 67', Йерсон Москера 88'
Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 8 баллами — последний.