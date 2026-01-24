Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Вулверхэмптона»(2:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Нам нужно было прервать серию поражений в матче с командой, которая не проигрывала 4-5 матчей. Я доволен, да.

Я также доволен тем, насколько энергичен был Мармуш и как он двигался.

Гехи был очень хорош. Чтобы стать капитаном "Кристал Пэлас", надо быть особенным футболистом. Я очень доволен им. Он и Семеньо — хорошие футболисты, которые быстро вникают в игру», — цитирует Гвардиолу ВВС.

Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 8 баллами — последний.